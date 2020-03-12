2020/03/12 | 12:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اكد الخبير الامني، هشام الهاشمي، ان الولايات المتحدة الأميركية لن تكتفي بالغارات التي شنتها على الفصائل المسلحة في منطقة البوكمال السورية كرد على قصف معسكر التاجي ، مشددا على ان الرد على الأرض العراقية قد يكون قريبا .وقال الهاشمي في تغريدة على “تويتر” تابعته “المستقلة” اليوم الخميس ، “منذ الفجرواللاجتماعات مكثفة بين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهاشمي : امريكا لن تكتفي بالغارات التي شنتها والرد في العراق سيكون قريبا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهاشمي : امريكا لن تكتفي بالغارات التي شنتها والرد في العراق سيكون قريبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).