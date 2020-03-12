2020/03/12 | 12:43 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعت مديرية الامن الاسايش في محافظة السليمانية يوم الخميس السكان لتبليغها ان اي زخم وتجمع سكاني في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان مقتضب اليوم اليوم "ندعو المواطنين كافة الى تبليغ قوات الاسايش عن اي مكان او محل يشهد تجمعا او زخما سكانيا".

من جهته اعلن مدير الصحة العامة في السليماني الدكتور صباح هورامي برصد 10 حالات يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، معبرا عن اسفه لحضور هؤلاء مجلسا للعزاء.

وقال هورامي في مؤتمر صحفي اليوم انه "10 حالات يشتبه بإصابتها بالفيروس توجد بالسليمانية، وللاسف قد زاروا مؤخرا مجلسا للعزاء".

وناشد السكان بضرورة الاتلزام بالتعليمات الصحية الصادرة، مردفا بالقول ان مجالس العزاء والاماكن التي تشهد زخما سكانيا هي مصدر لتفشي فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تدعو للتبليغ عن اماكن التجمعات وتعلن 10 حالات يُشتبه اصابتها بكورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تدعو للتبليغ عن اماكن التجمعات وتعلن 10 حالات يُشتبه اصابتها بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).