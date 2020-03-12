العراق: اعتقال 130 مطلوبا للقضاء وفق المادة (1/4) إرهاب

2020/03/12 | 13:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن اعتقال 130 مطلوبا للقضاء وفق المادة (1/4 ) ارهاب خلال ثلاثة اشهر....

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