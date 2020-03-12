الدينار العراقي يواصل ’التراجع’ أمام الدولار

2020/03/12 | 13:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل الدولار الاميركي صباح اليوم الخميس أرتفاعًا جديدًا أمام الدينار العراقي في جميع البورصات العراقية....

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