إخلاء مستشفى بالكويت.. والسبب صدام !

2020/03/12 | 13:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سادت حالة من الهلع والذعر داخل إحدى المستشفيات في الكويت.

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