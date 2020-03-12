2020/03/12 | 13:05 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفارة الهندية في بغداد تعلق اصدار التأشيرات للعراقيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 13:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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