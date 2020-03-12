2020/03/12 | 13:05 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذهب يرتفع بفعل تنامي مخاوف الفيروس بعد حظر أمريكي على السفر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 13:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يرتفع بفعل تنامي مخاوف الفيروس بعد حظر أمريكي على السفر) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يرتفع بفعل تنامي مخاوف الفيروس بعد حظر أمريكي على السفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).