الحصيلة الاخيرة لـــ

2020/03/12 | 13:06 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

اعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن حصيلة المتعافين من فايروس كورونا في العراق وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر لصحيفة الصباح الرسمية، ان ﻣﺨﺘﺒﺮات داﺋﺮة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻋﻠﻨﺖ ﺷﻔﺎء 15 ﺣﺎﻟﺔ لمصاابين ﺑﻔﺎﻳﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ

مبينا ان هؤلاء توزعوا بواقع 11 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد، 7 ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺮخ، و4 ﻓﻲ ﺟﺎﻧ...

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