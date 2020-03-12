آثار مرتقبة من معسكر التاجي.. فاضل أبو رغيف

2020/03/12 | 13:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب فاضل ابو رغيف: استهداف معسكر التاجي سيأزم الوضع بالعراق، ومعسكر التاجي هو عراقي وضربه دون النظر الى تداعياته سيدخل البلاد في أتونِ احتقان مرتقب سيما والذعر الداب في نفوسنا من كورونا والازمة الاقتصادية المروعة والقادمة وفراغ العراق من رئيس وزراء وسط كابينة مستقيلةومترهلة،أزمة تولد اخرى وبلد يترقب

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