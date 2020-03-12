بسبب كورونا… ترامب يمنع السفر إلى أوروبا وواشنطن تعلن حالة الطوارئ

2020/03/12 | 13:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، قراراً يمنع فيه السفر لمدة 30 يوماً، من وإلى الدول الأوروبية ابتداءً من ليل الجمعة القادم، باستثناء بريطانيا.وأكد ترامب في كلمة متلفزة

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