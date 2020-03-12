طبابة الحشد تعفر مقر اللواء 20 في بغداد للوقاية من كورونا

2020/03/12 | 13:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت طبابة الحشد الشعبي، الخميس، بتعفير وتطهير مقر اللواء 20 في الحشد للوقاية من فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “كوادر طبابة قاطع عمليات ديالى للحشد باشرت بتعفير مقر اللواء 20 للحشد في العاصمة بغداد للوقاية من فايروس كورونا”، لافتا الى ان ” هذه العملية جاءت ضمن حملة وعي التي

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