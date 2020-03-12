رئيس هيئة الحشد الشعبي الفياض: حملة وعي في سباق مع كورونا للوصول الى المواطن وتحصينه

2020/03/12 | 13:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الخميس، ان حملة وعي في سباق مع فايروس كورونا للوصول الى المواطن وتحصينه، فيما اوعز بتكثيف جهود الحملة.وقال الفياض في بيان ان “رسالة الارشاد والتثقيف الصحي التي أطلقتها هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع وزارة الصحة لدعم الجهود الوطنية والدولية في مواجهة انتشار الوباء ضمن حملة وعي يجب

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