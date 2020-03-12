حيدر الملا : اطراف معروفة تريد الاجهاز على بقايا الدولة وفق اجندة واضحة

2020/03/12 | 13:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- اتهم عضو مجلس النواب الاسبق ، حيدر الملا من اسماهم بالاطراف المعروفة والتي تريد الاجهاز على بقايا الدولة وفق اجندة واضحة ، مؤكدا انهم مصرين على ان يذهبوا بالعراق الى الهاوية من خلال تصعيد المواجهة المسلحة مع قوات التحالف الدولي .وقال الملا في تغريدة على موقع تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم […]

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