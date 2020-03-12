يتألفون من 12 فردا .. أسرة متوفٍ بكورونا في محافظة عراقية يغادرون الحجر

2020/03/12 | 13:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة بابل يوم الخميس عن مغادرة اسرة متوفٍ اصيب بفيروس كورونا المحجر بعد التأكد من سلامتهم وعدم حملهم للفيروس.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد اعلنت امس الاربعاء ان مجموع الوفبات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 8 بينما تماثلت 15 حالة للشفاء التام.

وقال مدير الصحة الدكتور محمد هاشم الجعفري في مؤتمر صحفي عقده اليوم انه تمت مغادرة اسرة المتوفي المصاب بفايروس كورونا والذي بلغ عددهم 12 فردا .

واضاف انه تم انهاء مدة الحجر الصحي بعد ان اثبتت الفحوصات المختبرية سلامتهم من الفيروس.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق، إلى 79 حالة بعد إعلان وزارة الصحة أمس تسجيل 4 إصابات جديدة أمس الأربعاء، حالة في كل من كربلاء والنجف وحالتان في إقليم كوردستان.

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