بالوثيقة.. كورونا يدفع سفارة الهند لتعليق إصدار التأشيرات

2020/03/12 | 13:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت نيودلهي يوم الخميس تعليق إصدار تأشيرات الدخول الهند لغاية منتصف نيسان/أبريل المقبل، في مسعى للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وجاء في وثيقة صادرة عن سفارة الهند ببغداد، أن حكومة نيودلهي قررت تعليق جميع التأشيرات بدءاً من 13 آذار/مارس الجاري ولغاية 15 نيسان/أبريل المقبل.

واستثنى القرار التأشيرات الدبلوماسية، والرسمية، والأمم المتحدة / المنظمات الدولية.

وقررت الحكومة الهندية، عزل جميع المسافرين، بما فيهم الهنود، القادمين من الصين وإيطاليا وإيران وجمهورية كوريا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا أو الذين زاروها بعد 15 شباط/فبراير الماضي، في الحجر لمدة 14 يوماً كحد أدني.

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