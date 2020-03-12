شاهد: رياضي أميركي تقصد لمس “المايكورفون” في مؤتمر صحفي للسخرية من “هلع كورونا”.. فأصيب بالفيروس بعد يومين!

2020/03/12 | 13:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سخر لاعب كرة السلة الاميركي غوبيرت، من “الهلع” والخوف من فيروس كورونا، عندما تقصد لمس المايكروفونات في مؤتمر صحفي مستهينًا بحالة الخوف من العدوى، قبل أن يصاب بالفيروس فعلا بعد يومين من الحادثة.وأظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، قيام لاعب كرة السلة الأمريكي “غوبيرت” بسخرية، بلمس المايكروفونات والطاولةأمامه، مُتهكمًا على تضخيم […]

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