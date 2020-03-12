القبض على عصابة قامت بسرقة سيارة اجرة غربي بغداد

2020/03/12 | 13:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) … أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، القبض على عصابة قامت بسرقة سيارة اجرة من أحد المواطنين غربي العاصمة بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته المستقلة، أن “قوة من مكتب ابي غريب في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين […]

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