كورونا.. ذي قار تعلن نتائج 9 حالات مشتبهة ونينوى تؤكد خلوها من الفيروس

2020/03/12 | 13:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار اليوم الخميس نتائج 9 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في المحافظة.وقال مصدر طبي أن “دائرة صحة محافظة ذي قار أرسلت عينات لـ9 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في المحافظة إلى مختبر الصحة العامة في بغداد يوم أمس”، مبينا أن نتائج الفحص المختبري أكدت سلامة الحالات التسع المشتبه بها”.وفي نينوى أعلنت خلية الأزمة خلو المحافظة لغاية الآن من أي حالات إصابة او اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.وقال عضو الخلية عدي العبادي في تصريح: إن “نتائج الفحوصات المختبرية أثبتت سلامة ثلاث حالات مشتبه بها أرسلت في وقت سابق إلى بغداد”.وارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق، إلى 79 حالة بعد إعلان وزارة الصحة تسجيل 4 إصابات جديدة أمس الأربعاء، حالة في كل من كربلاء والنجف وحالتان في إقليم كردستان.واكد بيان لوزارة الصحة الأربعاء أن حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 8 حالات في عموم العراق.واكد عضو مجلس النواب عن نينوى شيروان دوبرداني ضعف الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المحلية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن المقاهي والمطاعم لاتزال مفتوحة لغاية الآن على الرغم من التحذيرات المستمرة بضرورة تجنب التجمعات.

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