2020/03/12 | 13:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بابل اعلنت مديرية صحة محافظة بابل اليوم الخميس عن مغادرة اسرة متوفٍ اصيب بفيروس كورونا المحجر بعد التأكد من سلامتهم وعدم حملهم للفيروس.وقال مدير الصحة الدكتور محمد هاشم الجعفري في مؤتمر صحفي عقده اليوم انه تمت مغادرة اسرة المتوفي المصاب بفايروس كورونا والذي بلغ عددهم 12 فردا .واضاف انه تم انهاء مدة الحجر الصحي بعد ان اثبتت الفحوصات المختبرية سلامتهم من الفيروس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل.. 12 فردا من أسرة متوفي بكورونا يغادرون الحجر) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل.. 12 فردا من أسرة متوفي بكورونا يغادرون الحجر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).