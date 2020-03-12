مسرور البارزاني يدين الهجوم على قوات التحالف الدولي في معسكر التاجي

2020/03/12 | 13:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … ادان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور البارزاني، الهجوم الصاروخي الذي استهدف قوات التحالف الدولي في معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد.وقال بارزاني في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الخميس ، “أدينُ بشدة الهجوم الذي وقع الليلة الماضية على معسكر التاجي العراقي والذي اودى بحياة عدد من المدربين والمستشارين في قوات التحالف الدولي […]

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