الهند تعلن تعليق اصدار التأشيرات للعراقيين لغاية الـ15 من نيسان المقبل

2020/03/12 | 13:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) …اعلنت السفارة الهندية في بغداد، الخميس، عن تعليق اصدار التأشيرات للعراقيين لغاية الـ15 من نيسان المقبل.وقالت السفارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم انه “في ضوء الانتشار السريع لفايروس كورونا اتخذت الحكومة الهندية عدد من التعليمات بخصوص السفر إلى الهند”.وادناه نص التعليمات بخصوص السفر الى الهند 1-جميع التأشيرات الحالية، باستثناء الدبلوماسية، الرسمية، […]

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