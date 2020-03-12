الحكيم : تعرض مقرات الحشد ومعسكر التاجي دليل على هشاشة الوضع الامني

2020/03/12 | 13:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعتبر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ، تعرض مقرات الحشد الشعبي على الحدود السورية للقصف وقبله معسكر التاجي دليلا على “هشاشة الوضع الامني”، مطالبا الحكومة بمعالجات “آنية وموضوعية”.وقال الحكيم، في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس ، إن “تكرار الخروق الامنية وآخرها تعرض مقرات الحشد الشعبي على الحدود السورية لقصف بطائرات […]

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