هل وضعت مجلة “فوربس” نواب رئيس الجمهورية العراقي ضمن أغنى 10 اشخاص في العالم؟

2020/03/12 | 13:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثارت ناشطة في مجال حقوق الانسان، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، للحد الذي دفع مشعان الجبوري إلى التدخل، بعدما نشرت صورة من مجلة فوربس للاغنياء تحتوي صور نواب رئيس الجمهورية اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي، بوصفهم ضمن ضمن أعلى 10 اغنياء في العالم.الان نشرت مجلة فوربس الأميركية التي تُعنى بشؤون […]

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