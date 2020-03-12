الفياض: الحشد الشعبي في سباق مع كورونا

2020/03/12 | 13:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الخميس، ان حملة "وعي" التي اطلقتها الهيئة للتوعية بشأن كورونا في سباق مع الفيروس للوصول الى المواطن وتحصينه، فيما اوعز بتكثيف جهود الحملة.

وقال الفياض في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "رسالة الارشاد والتثقيف الصحي التي أطلقتها هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع وزارة الصحة لدعم الجهود الوطنية والدولية في مواجهة انتشار الوباء ضمن حملة وعي يجب ان تصل الى أكبر عدد من المجتمع بواسطة الفرق الميدانية المتخصصة والمتطوعة".

واوعز الفياض بـ"تكثيف جهود الحملة للوقاية من الوباء"، مؤكدا في الوقت ذاته ان "حملة وعي في سباق مع المرض للوصول الى المواطن وتحصينه، وستتوسع في مرحلتها الثانية لتصل الى جميع المحافظات العراقية".

ودعا الفياض الى "شمول مناطق ذات الاكتظاظ السكاني والمناطق التي يرتادها الزوار مثل مدينة الصدر والكاظمية والشعلة والتجمعات العامة مثل اسواق بيع اللحوم والخضار بالإضافة الى محطات النقل العام ومحطات التزود بالوقود".

واشاد رئيس الهيئة بـ"كافة الجهود الوطنية وجهود كوادر وزارة الصحة وجهود الدوائر والمؤسسات المساندة وفي مقدمتها مؤسسات هي الحشد الشعبي الطبابة والاعلام والدعم اللوجستي وبقية تشكيلات الحشد التي بذلت جهودا في مواجهة ومكافحة الفايروس".

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