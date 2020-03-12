تركيا تقتل 3 عناصر من (pkk) بغارة جوية شمالي العراق

2020/03/12 | 13:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، مقتل ثلاثة عناصر من حزب العمال الكردستاني بغارة جوية استهدفتهم شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان على صفحتها بتويتر، أن "مقاتلاتنا قصفت معقل عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني في شمال العراق".

وأشارت إلى "مقتل 3 عناصر في العملية التي ما زالت مستمرة".

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