2020/03/12 | 13:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير امني: التحالف متيقن بتواطؤ عسكريين مع الفصائل المسلحة.. والرد قريب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 13:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير امني: التحالف متيقن بتواطؤ عسكريين مع الفصائل المسلحة.. والرد قريب) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير امني: التحالف متيقن بتواطؤ عسكريين مع الفصائل المسلحة.. والرد قريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).