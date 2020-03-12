الحكيم: قصف مقرات الحشد الشعبي ومعسكر التاجي دليل على هشاشة الوضع الامني

2020/03/12 | 13:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الخميس، قصف مقرات الحشد الشعبي ومعسكر التاجي دليل على هشاشة الوضع الامني.

وقال الحكيم في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "تكرار الخروق الامنية وآخرها تعرض مقرات الحشد الشعبي على الحدود السورية لقصف بطائرات مجهولة وايضا تعرض معسكر التاجي الى قصف صاروخي إنما هو دليل على هشاشة الوضع الامني وهو أمر يعكس صورة سيئة وانطباعا مغايرا عن العراق وقدرة حكومته على ضبط المشهد الامني امام الرأي العام العالمي".

واضاف، و يعرض العراق الى الحرج تجاه التزاماته الدولية والأمنية".

وطالب الحكيم، الحكومة العراقية بمعالجات آنية وموضوعية للحيلولة دون العودة بالمشهد الى المربع الاول فإننا ندين بشدة هذه الخروق الأمنية.

واكد ان "حفظ السيادة العراقية واحترام التزامات العراق امام المجتمع الدولي مسؤولية الجميع من دون استثناء".

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