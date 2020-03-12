إيران تطلب 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا

2020/03/12 | 13:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت إيران اليوم الخميس طلبها دعما ماليًا من صندوق النقد الدولي قدره 5 مليارات دولار، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي على حسابه الشخصي بموقع إنستغرام "في الأسبوع الماضي أرسلت طلبا إلى رئيس صندوق النقد الدولي لاستخدام حق إيران باقتراض 5 مليارات دولار بشكل سريع وذلك لمساعدتنا في التخفيف من الآثار السلبية التي ترتبت على اقتصادنا بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد".

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم في تغريدة على "تويتر"، إن "إيران طلبت من صندوق النقد الدولي تمويلا طارئا لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذي تضررت البلاد منه بشدة".

وناشد مساعد رئيس مؤسسة ​الشرق الأوسط​ للسلام والتنمية الصينية، تشن شين خويي، "جميع أعضاء ​المجتمع الدولي،​ إلغاء الحظر الأمريكي ضد ​إيران، لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد".

وأعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، اليوم الخميس، إرسال أنظمة متطورة إلى أذربيجان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان ومنغوليا وكوريا الشمالية وإيران للكشف المبكر عن فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، أمس الأربعاء، إنه "تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة ليبلغ العدد الكلي 354، بينما تم تسجيل 958 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 9000".

هذا، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

وأكد رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي يوم أمس الأربعاء "فيروس كورونا يمكن تصنيفه كوباء عالمي".

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