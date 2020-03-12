المركزي العراقي يصدر تعليمات جديدة تخص القروض التي تزيد على المليار دينار

2020/03/12 | 13:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اصدر البنك المركزي العراقي تعليمات جديدة تخص القروض التي تزيد على المليار دينار.وقال البنك في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم انه “بهدف تحريك عجلة الاقتصاد العراقي ودعم المشاريع الإنتاجية صدرت من هذا البنك تعليمات جديدة تخص القروض التي تزيد على المليار دينار ضمن مبادرة الواحد تريليون دينار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.واوضح البنك […]

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