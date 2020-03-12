الصحة المصرية : ارتفاع عدد المصابين بكورونا.. والمتعافين

2020/03/12 | 13:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 67 حالة، وارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية إلى 27 حالة.وذكرت أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، ارتفعت إلى 27 حالة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أن ثبتت سلبية تحاليل الفيروس معمليًا […]

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