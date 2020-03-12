اوربا تنفي تنسيقها حول قرار ترامب حظر السفر للحد من انتشار كورونا

2020/03/12 | 13:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … قال دبلوماسي أوروبي، إن الولايات المتحدة لم تنسق مع المسؤولين الأوروبيين بشأن حظر واسع النطاق على السفر من أوروبا، للحد من انتشار فيروس كورونا.ونقلت وكالة “رويترز” عن الدبلوماسي الذي لم يكشف عن هويته، نفيه وجود أي تنسيق أو إخطار مسبق من واشنطن قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذا القرار […]

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