هشام الهاشمي ...التحالف الدولي على علم بـ

2020/03/12 | 13:38 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

اكد الخبير الامني، هشام الهاشمي، الخميس، ان التحالف الدولي على علم بـ"تواطؤ" قيادات عسكرية عراقية مع فصائل متمردة بعد استهداف التاجي، مرجحا قيام واشنطن والتحالف بالرد على استهدافهما في وقت قريب، مشيرا الى احتمالية اعلان رئيس الوزراء اسماء فصائل "متمردة" وملاحقتها قانونيا.

وقال الهاشمي في ...

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