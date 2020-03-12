ما معنى تصنيف

2020/03/12 | 13:38 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أثار تصنيف منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء عالميا، امس، الكثير من التساؤلات حول ما يعنيه هذا القرار والتداعيات الناجمة عنه.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن تصنيف "وباء عالمي" يتم إعلانه عندما ينتشر مرض جديد حول العالم بصورة تفوق التوقعات ولا يملك البشر مناعة تجاهه، حيث يع...

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