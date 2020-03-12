شاهد بالصور: إيقاد شعلة أولمبياد طوكيو 2020 بدون جماهير

2020/03/12 | 13:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أوقدت شعلى أولمبياد طوكيو 2020 في اليونان خلال حفل خالٍ من الجماهير بسبب كورونا.واظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق”: “إيقاد شعلة أولمبياد طوكيو 2020 عن طريق أشعة الشمس في أولمبيا القديمة في اليونان، خلال حفل دون حضور جماهير، في خطوة تقليدية نحو إقامة دورة الألعاب في الفترة بين 24 يوليو و9 […]

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