واشنطن ولندن تتوعدان بالمحاسبة بعد استهداف معسكر “التاجي”

2020/03/12 | 13:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… تعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا الخميس بمحاسبة مرتكبي الهجوم الدامي على قاعدة التاجي العراقية، والذي أسفر عن مقتل جنديين، أميركي وبريطاني، إضافة إلى متعاقد أميركي.وشدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره البريطاني دومينيك راب في مكالمة هاتفية على أنه “يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات”، وفق بيان صادر عن الخارجية الأميركية.وقتل الجنديان والمتعاقد […]

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