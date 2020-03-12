كريستيانو رونالدو في الحجر الصحي بسبب كورونا

2020/03/12 | 13:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُجبر كريستيانو رونالدو على البقاء في الحجر الصحي في منزله في ماديرا، بعد أن أثبتت الفحوصات إصابة زميله في فريق يوفنتوس، دانييل روجاني، بفيروس كورونا.وقال الأطباء إن كل من اتصل بروجاني يجب أن يخضع لحجر صحي.وكان رونالدو وروجاني موجودين خلف الأبواب المغلقة في غرفة تبديل الملابس يوم الأحد عندما فاز يوفنتوس على إنتر

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