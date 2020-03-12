2020/03/12 | 13:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة النقل في اقليم كوردستان تصدر للسائقين كافة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 13:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النقل في اقليم كوردستان تصدر للسائقين كافة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النقل في اقليم كوردستان تصدر للسائقين كافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).