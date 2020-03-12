الحياة في زمن كورونا.. الهلع يدفع أسرة بغدادية للإبلاغ عن إبنها

2020/03/12 | 13:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في العاصمة العراقية بغداد، يوم الخميس، بأن قوة أمنية القت القبض على مشتبه بإصابته بفيروس كورونا الجديد، بعد بلاغ من ذويه.

وقال المصدر في تصريح خص به شفق نيوز، إن "أحد المواطنين من سكنة منطقة حي العامل، جنوب غربي العاصمة بغداد، عاد مؤخراً من إيران وظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا"، مشيرا إلى أنه "قام بزيارة المركز الصحي في المنطقة، لإجراء بعض الفحوصات الطبية".

وأضاف أن "ذوي المواطن المشتبه بإصابته بالفيروس أبلغوا الأجهزة الأمنية في منطقة حي العامل عنه، وتم إلقاء القبض عليه من قبل قوة أمنية، خوفا من هربه".

واشار المصدر إلى أنه "تجري الآن عملية تعفير للمركز الصحي في منطقة حي العامل".

وتوفي 8 أشخاص بفيروس كورونا الجديد في عموم العراق من أصل أكثر من 70 إصابة بينها 19 حالة في إقليم كوردستان، بينما تماثل 20 آخرون للشفاء.

واتخذت السلطات في البلاد إجراءات واسعة للحد من تفشي الفيروس بينها إغلاق الحدود مع دول الجوار، وتعليق دوام المدارس والجامعات وغلق الأماكن العامة، وتقليص عدد الموظفين في دوائر الدولة إلى النصف.

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