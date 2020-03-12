"عمل عدائي".. الجيش العراقي يفتح تحقيقا في هجوم التاجي

2020/03/12 | 13:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الجيش العراقي، الخميس، إنه فتح تحقيقا في هجوم صاروخي نُفذ قبل ساعات، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود، بينهم أميركيان، في قاعدة عراقية تتمركز بها قوات التحالف.

وقال بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية إن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أمر بإجراء لتحقيق فيما وصفه بالــ "تحدي الأمني الخطير والعمل العدائي."

وأصيب ما لا يقل عن 12 من قوات التحالف مساء الأربعاء جراء وابل من الصواريخ استهدف قاعدة التاجي، الواقعة على بعد 27 كيلومترا شمالي بغداد، وفقا لبيان التحالف.

وعثرت القوات العراقية على شاحنة تحوي منصة إطلاق الصواريخ على مبعدة بضعة أميال من معسكر التاجي.

وأطلقت الشاحنة 30 صاروخ كاتيوشا من عيار 107 ملم على المعسكر.

وسبق للميليشيات المدعومة من إيران في العراق أن استخدمت هذا النوع من الصواريخ.

ونددت الأمم المتحدة بالهجوم، قائلة إنه يشتت الانتباه عن التحديات الداخلية العراقية المستمرة التي تهدد بفراغ في السلطة.

وأضافت أن "آخر شيء يحتاجه العراق خلق ساحة للثأر والمعارك الخارجية."

وهناك ما لا يقل عن 5200 جندي أميركي في العراق، يقومون بتدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها.

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