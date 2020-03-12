الصفار: الموازنة الاتحادية ستكون موازنة طوارئ


الصفار: الموازنة الاتحادية ستكون موازنة طوارئ
2020/03/12 | 13:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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