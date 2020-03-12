أميركي شُفي من كورونا.. “شكراً لأطباء مصر”

2020/03/12 | 13:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…أعلن الصحافي الأميركي، مات سويدر، المصاب بكورونا والذي نقل إلى مستشفى العزل في النجيلة بمرسى مطروح، شفاءه من الفيروس.وقال سويدر، الذي يقوم يومياً بتوثيق تفاصيل رحلة علاجه على صفحته على “تويتر”: “لدي اليوم خبر جيد.لقد اختبرت نتيجة العينة وجاءت سلبية.لم تعد لدي أي أعراض”، لافتاً إلى أنه يعلم بالخبر منذ يومين، لكنه […]

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