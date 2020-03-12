2020/03/12 | 13:47 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

ارتفع الذهب، الخميس، بفعل مخاوف حيال التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا في الوقت الذي علقت فيه الولايات ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الذهب يرتفع بفعل تنامي مخاوف كورونا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الذهب يرتفع بفعل تنامي مخاوف كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).