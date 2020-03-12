2020/03/12 | 13:47 - المصدر: سومر نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الذهب يرتفع بفعل تنامي مخاوف كورونا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
ارتفع الذهب، الخميس، بفعل مخاوف حيال التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا في الوقت الذي علقت فيه الولايات ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الذهب يرتفع بفعل تنامي مخاوف كورونا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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