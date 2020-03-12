انتكاسة تهدّد رواتب العراقيين

2020/03/12 | 13:47 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



يخشى العراقيون استمرار تأخر إقرار الموازنة العامة في بلادهم للعام الجاري 2020، لا سيما بعد تعطل التصويت لصال...

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