العمليات المشتركة تعلن مقتل 3 جنود من التحالف الدولي بهجوم معسكر التاجي

2020/03/12 | 13:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة مقتل ثلاثة جنود من التحالف الدولي في الهجوم الذي استهدف معسكر التاجي، مؤكدة اتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لأي استهداف يطال القواعد العسكرية.وذكرت القيادة في بيان إن معسكر التاجي تعرض الى هجوم بصواريخ الكاتيوشا استهدف مناطق … Readmore

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