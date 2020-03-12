الفياض: حملة وعي في سباق مع كورونا للوصول إلى المواطن وتحصينه

2020/03/12 | 13:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، الخميس، أن حملة وعي في سباق مع فيروس كورونا للوصول إلى المواطن وتحصينه، فيما أوعز بتكثيف جهود الحملة.

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