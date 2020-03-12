2020/03/12 | 13:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول امني رفيع، عن تفاصيل جديدة تخص قصف معسكر التاجي امس الاربعاء،.وكشف المسؤول في حديثه لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس، عن ” وجود شخصيات على مستوى كبير ورفيع اضافة الى وجود امنيين من جنسيات امريكية وبريطانية”.وبين المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان “عمل هؤلاء مخالف تماما لما يتم الاعلان عنه في وسائل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاص لـ”العهد نيوز”.. تفاصيل حصرية عن ضربة التاجي.. قيادات رفيعة وامنية كانت هناك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاص لـ”العهد نيوز”.. تفاصيل حصرية عن ضربة التاجي.. قيادات رفيعة وامنية كانت هناك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).