رغم الحظر.. صادرات شركات الصلب الايرانية تنمو 28 بالمئة

2020/03/12 | 13:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت صادرات شركات الصلب الكبرى الايرانية نموا بنسبة 6.5 بالمئة خلال 11 شهرا – فترة 21 مارس/آذار 2019 حتى 19 فبراير/شباط 2020 – قياسيا بالفترة المناظرة السابقة، وذلك رغم الحظر الاميركي المفروض على القطاع.وبحسب بيانات نشرت اليوم الخميس، فان حجم صادرات شركات “ذوب آهن” و”فولاد مباركة” و”فولاد خوزستان” و”هرمزكان” و”آذربايجان” و”خراسان” و”كاوه جنوب” و”صبا […]

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