إصابة وزيرة إسبانية بفيروس كورونا و جميع افراد الحكومة الاسبانية يخضعون للفحص

2020/03/12 | 13:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت وسائل اعلام، اليوم الخميس، بتأكد إصابة وزيرة إسبانية بفيروس كورونا وإخضاع كل أعضاء الحكومة لاختبارات طبية.وقالت وكالة “رويترز” اليوم إن وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو اصيبت بفيروس كورونا، مشيرة الى إخضاع نائب رئيس الوزراء بابلو إغليسياس للحجر الصحي … Readmore

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