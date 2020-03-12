2020/03/12 | 13:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت رغم التحذيرات الأممية، يواصل فيروس “#كورونا” حصد المزيد من أرواح المسؤولين الإيرانيين، خاصة بعد بلوغ تفشي الفيروس للدائرة الضيقة لسدة الحكم في البلاد، ومن ضمنها الجهاز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“كورونا” يفتك بالحرس الثوري الإيراني) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“كورونا” يفتك بالحرس الثوري الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).