ناشط في الاحتجاجات ينجو من محاولة اغتيال بـ7 رصاصات في ميسان

2020/03/12 | 13:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أفاد مصدر مطلع بنجاة ناشط في الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة والأحزاب الحاكمة من محاولة اغتيال في محافظة ميسان.وقال المصدر للـ(المستقلة) اليومالخميس إن “منسق الاعتصام الطلابي في ميسان رضا العقيلي نجا من محاولة اغتيال”.وأضاف أن “العقيلي تعرض إلى إطلاق نار بسبع رصاصات على السيارة التي كان يستقلها في مدينة العمارة، لكنه لم يصب […]

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